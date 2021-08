Terra X: Abenteuer Namibia – faszinierende Tierwelt und spannende Geschichte

Es ist ein Land der Extreme – und auch wegen geschichtlicher Bezüge ein beliebtes Ziel vieler Fernreisenden aus Deutschland. "Terra X: Abenteuer Namibia" ist eine ZDF-Doku, die den hohen Standards der Sonntagsreihe, was unter anderem spektakuläre Filmaufnahmen von faszinierende Landschaften und Tieren sowie Einblicke in historische Fakten angeht, voll und ganz gerecht wird. Vom heimischen Wohnzimmer aus kann man endlose Wüsten, die höchsten Dünen der Welt und die sogenannte Skelettküste am Atlantik bestaunen.

Was sich schnell zeigt: Das Wasser spielt in dem meist von großer Trockenheit geprägten Land die Schlüsselrolle. Nur vier Flüsse im Land führen regelmäßig Wasser, das meiste andere Nass versickert. Und am Meer wehen die Winde meist in die ungünstige "falsche" Richtung. So ist es besonders aufschlussreich, den Hydrogeologen Martin Quinger bei seiner Arbeit zu beobachten. Er hat zuletzt mit seinem Team ein riesiges Grundwasservorkommen entdeckt. Es ist angeblich fünfmal so groß wie der Bodensee.