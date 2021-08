Spider-Man: A New Universe – Kritik zum Film bei ProSieben

Warf man einen Blick auf die Besprechungen der US-Kinokritiker zu "Spider-Man: A New Universe" (2018), konnte man schon ins Grübeln kommen. Fast durchweg begeistert zeigten sich die Rezensenten, was verständlich wäre, wenn es einzig und allein um die Bewertung der optischen Gestaltung ginge. Der auf neueren Marvel-Ausgaben basierende Animationsfilm, den ProSieben erstmals im Free-TV zeigt, ist besonders für Comic-Freunde ein echter Augenschmaus. Allerdings trägt er seine Handlung mit einer derart hyperaktiven Energie vor, dass sich die Figuren nicht wirklich entfalten können: Vielschichtige Charakterzeichnung und raffiniertes Storytelling sehen bei Licht betrachtet etwas anders aus.

Die treibenden Kräfte hinter dem Superheldenabenteuer sind mit Phil Lord und Christopher Miller die Schöpfer des schwungvollen Bauklotz-Spektakels "The Lego Movie". Diesesmal fungieren die beiden Filmemacher als Produzenten und Lord überdies als Mitautor des Drehbuchs, während die Regie in den Händen von Bob Persichetti, Peter Ramsey ("Die Hüter des Lichts") und Rodney Rothman lag.

Wer Spider-Man bislang nur mit dem Namen Peter Parker in Verbindung brachte, lernt hier mit Miles Morales eine andere Spinnenmann-Variante kennen. Das Leben des Teenagers verläuft zunächst in recht gewöhnlichen Bahnen, auch wenn ihm ein von den Eltern aufgezwungener Schulwechsel spürbar zusetzt. Als Miles eines Tages mit seinem unangepassten Onkel eine spaßige Graffiti-Session einlegt, wird er von einer radioaktiven Spinne gebissen und merkt nur wenig später, dass er plötzlich übermenschliche Fähigkeiten besitzt.

Spannende Ansätze und Figureneigenschaften kommen allerdings nur sporadisch zur Geltung, da der Plot bevorzugt von einer knalligen, fraglos atemberaubenden, bisweilen aber ungemein hektischen Actionsequenz zur nächsten eilt. Und die Entwicklung des Protagonisten wird in letzter Konsequenz bloß mit Drehbuch-Standardformeln ("Glaub' fest an dich!") vorangetrieben. Den inhaltlich nicht sonderlich originellen Ansatz verkörpert auch der eindimensionale Bösewicht, dessen Erscheinungsbild bereits übertrieben grobschlächtig ausfällt.

Umwerfend und wunderbar ideenreich ist im Vergleich dazu die visuelle Aufmachung. "Spider-Man: A New Universe" führt seine Charaktere im wahrsten Sinne des Wortes zu ihren Wurzeln zurück und vermittelt dem Publikum das Gefühl, durch einen Comicstrip zu laufen. Farbexplosionen verwandeln den Bildschirm in ein mitunter psychedelisches Wunderland. Wie in den Vorlagen tauchen Gedanken in kleinen Kästchen auf. Und immer wieder sind Geräuschworte im Bild zu sehen. Das Ganze gleicht einem zum Leben erweckten Comicheft und hebt sich auf diese Weise erfrischend von der Ästhetik ab, die dank der fortlaufenden Marvel-Reihe im Superhelden-Kino dominiert.