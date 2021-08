"Die wollen da rein": ARD-Doku zeigt den Kampf ums Kanzleramt

Die Frage, wer nach der Bundestagswahl am 26. September der neue Kanzler oder die Kanzlerin wird, ist vor allem ein Medienspiel. Geschönte Lebensläufe oder gar Plagiatsvorwürfe spielen eine wichtige Rolle. Galt vor wenigen Wochen noch die Bewältigung der Coronakrise als Wähler-Maßstab Nummer eins, so rückte durch die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz der nicht mehr zu verleugnende Klimawandel in den Vordergrund. In dieser Situation ist die Einschätzung der Kandidatenchancen nicht gerade leicht. Die Autoren Philipp Grüll ("report München") und Ben Bolz (NDR), wollen die drei Bewerber in ihrem 60-Minuten-Film "Die wollen da rein: Der Kampf ums Kanzleramt" denn auch nicht nur aus dem Augenblick heraus porträtieren. Hunderte von Archivbeiträgen wurden gesichtet und hinter die Kulissen von Parteitagen geblickt. Private Momente und interne Gespräche, so hoffen die Autoren, tragen dazu bei, dass die drei selbst "ihre Geschichte" erzählen.