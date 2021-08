Wladimir Kaminer auf Schloss Neuschwanstein: Das fand er seltsam

Das war nicht meine Idee, sondern die des Senders. Für so ein Format braucht man einen Fachfremden, der einen frischen Blick mitbringt. Ich war schon immer ein Fremder. Damals in der Sowjetunion war ich wegen meiner jüdischen Abstammung nie ganz zugehörig, und auch in Deutschland war ich dann als Fremder unterwegs. Ich mag es besonders, wenn ich zu einer Sache, mit der ich mich nicht auskenne, meine Expertise dazugeben kann.

Obwohl es nach außen hin so prunkvoll ist, lebte der König selbst recht bescheiden. In seinem Gemach steht ein recht kleines Bett. Und er hatte die erste automatische Klospülung Europas. Was recht seltsam ist: In der Küche stehen 30 bis 40 Töpfe. Ich meine – was will ein König mit so vielen Töpfen?