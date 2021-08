Conference League: Wer zeigt 1. FC Union Berlin - Kuopion PS?

Ein neuer Wettbewerb im europäischen Fußball: Die Conference League ist quasi so etwas wie die kleine Schwester der Europa League. Der 1. FC Union Berlin hofft auf einen Platz in der Gruppenphase – und hat nach dem Play-off-Hinspiel beste Chancen.

Die Berliner besiegten in Finnland den finnischen Pokalsieger Kuopion PS mit 4:0. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 26. August, im Berliner Olympiastadion. Das eigentliche Heimstadion der "Eisernen" an der Alten Försterei entspricht wegen der geringen Zuschauerkapazität nicht den Regularien der UEFA.