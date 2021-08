Kampf der Realitystars 2021: Kader Loth und Andrej Mangold mit Mega-Zoff

Erst gibt es Streit um ein laues Lüftchen, dann zieht Sturm aus und schließlich kommt es in der "Stunde der Wahrheit" zur Eskalation: Die neue "Kampf der Realitystars"-Folge zeigte wieder einmal, wie unterhaltsames Reality-TV funktioniert.

In Folge sieben von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) wird es ungemütlich! Nicht nur mit Blick auf die Stimmung im Camp. Ein schweres Unwetter zieht über die Thai-Sala, die letztlich sogar evakuiert werden muss. Aber auch nach der Rückkehr der "Realitystars" weht ein kalter Wind – vor allem für Andrej Mangold, der erneut mit seiner unrühmlichen "Sommerhaus der Stars"-Vergangenheit konfrontiert wird.

Der erste kleine Zoff der neuen Folge wird an der "Wand der Wahrheit" herbeigeführt, wo auch diesmal herrlich fiese Fragen beantwortet werden müssen. Zum Beispiel: Welcher der Stars hat die peinlichsten Starallüren? Silvia Wollny weiß nicht so genau, was Starallüren sind, meldet sich aber trotzdem zu Wort: Sie fand es ziemlich peinlich, dass Cosimo der armen Jenefer in der Vorwoche absichtlich ins Gesicht furzte. Das war gar keine Absicht, regt sich Cosimo auf und donnert eine Flasche auf den Tisch. Eskalation in zwei Sekunden, Silvia: "Mein Freund, leg dich nicht mit mir an. Du Vollhonk!" Claudia Obert versucht zu vermitteln: "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung und jeder hat ein A...loch zum Furzen. Wo ist das Problem?"

Richtig windig wird es aber erst danach. Ein Sturm zieht auf am sonst so idyllischen Thai-Strand. Claudia ist beeindruckt von der Naturgewalt, ein paar "Realitystars" tanzen anfangs noch tollkühn im Regen, Kader Loth hat Angst. "Heute geht die Welt unter. Ich bin doch nicht hierhergekommen, um mein Leben zu riskieren". Blitz und Donner und heftige Böen, "das überlebt kein Mensch!"

Aber doch, sie haben sogar alle überlebt. Weil RTLZWEI gut auf seine Stars aufpasst: Als die Lage wirklich ernst wird, entscheidet sich die Produktion zur Evakuierung. Die Nacht wird im sicheren Hotel verbracht, erst am nächsten Morgen kehrt die gesamte Truppe zurück in die Sala. Wo es nach dem Sturm allerdings ziemlich wüst aussieht. TV-Übermutti Silvia sieht die Zeit gekommen für die ohnehin überfällige Grundreinigung und verdonnert alle "Realitystars" zum Aufräumen. Sogar am Strand laufen sie auf Silvias Weisung hin auf und ab, um angespülten Müll einzusammeln. Eigentlich eine ganz schöne Aktion.

Und dann gibt es auch wieder zwei neue Gesichter: die ehemalige GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo, die Männer grundsätzlich "egozentrisch" und "nervig" findet, und "Ex on the Beach"-Schönling Gigi Birofio, der sich ganz treffend als "selbstverliebt" beschreibt – ehe er alle begrüßt hat, lässt er sich erst einmal zeigen, wo in der Sala ein Spiegel hängt.

Chris Broy wird nach Hause geschickt und weint Neue Kandidaten, das weiß der Zuschauer, gibt es in jeder "Kampf der Realitystars"-Folge, diesmal aber wurden die Spielregeln ein wenig geändert: Aminata und Gigi müssen bereits nach 24 Stunden in der Sala ein Mitglied der Gruppe eliminieren und sind selbst nicht vor einer Nominierung bei ihrer ersten "Stunde der Wahrheit" geschützt.

Man könne nach nur einem Tag nicht aus dem Herzen heraus entscheiden, also müsse man taktisch vorgehen. Die Taktik von Aminata und Gigi ist allerdings ziemlich brutal. Weil er niemandem je etwas Böses getan habe, weil er der "Netteste" sei und damit am Ende auch der "Gefährlichste", entscheiden sie sich für: Chris Broy!

Jenefer Riili, die sich sehr mit Chris angefreundet hatte, ist "übertrieben schockiert". Dass er nun gehen müsse, sei für sie "sehr, sehr, sehr schlimm". Für Chris, dem die Tränen in die Augen schießen, ist es das auch. "Ich habe Herz gezeigt, ich habe hier alles gezeigt. Das ist die Strafe?!" Selbst Andrej Mangold, Chris' großer Widersacher aus gemeinsamen "Sommerhaus der Stars"-Tagen, ist mit dem Lauf der Dinge irgendwie unzufrieden. An sich sei das Aus seines Rivalen eine gute Sache, er hätte ihn aber lieber im Kampf "Mann gegen Mann" besiegt. Doch es hilft nichts, Sala-Liebling und Top-Favorit Chris muss sofort ausziehen. Bravo Aminata und Gigi, so bringt man Schwung in die Bude!

Die Quittung für den ziemlich herzlosen Rauswurf von Chris lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Die "Stunde der Wahrheit" steht an, also die wöchentliche Eliminierungsrunde, bei der diesmal zwei Realitystars von der Gruppe nach Hause geschickt werden. Nur Andrej ist nach einem Sieg bei einem Safety-Spiel abermals vor der Nominierung geschützt. Wer also muss die Sala verlassen?

Gigis kalkuliertes Vorgehen erweist sich wenig überraschend als taktisches Eigentor. Der Italiener, bei Chris' Eliminierung der Wortführer, wird mit großer Mehrheit aus der Sala gewählt, nimmt's aber sportlich. Das sei hier eben "keine Flirtshow, wo ich bam bam bam bam ich sein kann". Ciao! In Durchgang zwei erwischt es dann Mike Heiter. "War 'ne coole Zeit, ich gönn's jedem von euch." Tschüss!

Für Kader ist Andrej wieder der "Sommerhaus"-Andrej Ohne Misstöne geht die siebte "Stunde der Wahrheit" aber nicht zu Ende. Weil Andrej genau die Falsche ins Visier nimmt. Kader Loth sei ihm negativ aufgefallen, Wahlkampf im Vorfeld der "Stunde der Wahrheit" und so. Wie die TV-Aufnahmen beweisen, hat er damit nicht ganz unrecht. Kader intrigiert noch vor dem Safety-Spiel was das Zeig geht auf Andrejs Kosten. Kader setzt aber, da hat Andrej kaum ausgesprochen, zum Gegenschlag an. "Gib Andrej Mangold die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht!", wettert sie.

Nachdem sie sich anfangs noch für Andrej stark gemacht habe, zeige er inzwischen wieder sein Gesicht aus dem "Sommerhaus der Stars", als er in einen hässlichen Streit mit Chris Broy und Eva Benetatou verwickelt war. Das trifft den ehemaligen "Bachelor" genau da, wo es ihm am meisten wehtut, schließlich will er sein "Sommerhaus"-Image endlich loswerden: "Finde ich extrem schade diese Worte, wirklich schwach, enttäuscht mich." Sie habe keine Ahnung von der Vorgeschichte. "Kader Loth, du hast keinen Anstand! Keinen Respekt!"

Und wieder der Konter: "Respekt muss ich nicht lernen von jemandem, der andere gemobbt hat!" Der Rest ist nur noch Kopfschütteln bei Andrej, der sich sichtlich zusammenreißen muss. "Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar." Ja, Andrej mag seinen großen Widersacher los sein. Ein Spaziergang wird der Rest dieses Abenteuers aber ganz sicher nicht.