Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See – Kritik zum ARD-Film

Eigentlich will Borchert (Christian Kohlund), der "Anwalt ohne Lizenz", im neuen Fall, "Der Tote im See" (2020), nur seine Patentochter am Flughafen abholen. Doch am Gepäckband gibt's Probleme. Jenny (Lea Freund) wird gefilzt, in ihrem Rucksack wird ein halbes Kilo Haschisch gefunden. Keine Frage, dass Borchert gleich ins Flughafen-Innere stürmt und Jenny da herausboxt. Sie sei in Anwesenheit eines männlichen Beamten untersucht worden, so behauptet er. Doch wer hat Jenny das Haschisch untergeschoben – sollte es Jennys Freund aus Tirana gewesen sein, mit dem sie soeben angekommen ist? – Borcherst neunter Fall führt ihn in den Bereich der albanischen Drogenmafia. Das Erste wiederholt ihn zur besten Sendezeit.