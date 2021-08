Mälzer und Henssler liefern ab: Köche bekommen TV-Show bei VOX

Für Gastronomie-Betriebe ist der Liefer- und Abholservice in Pandemie-Zeiten immer wichtiger geworden. auch die TV-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler müssen in ihrer neuen Show abliefern.

Die beiden Köche treten im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Doch für wen die beiden überhaupt kochen, erfahren Tim Mälzer und Steffen Henssler erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar - wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern auch höchstpersönlich aus. Im Vorfeld bekommen Mälzer und Henssler lediglich Hinweise zu ihrer Kundschaft: per Foto, Sprachnachricht oder als Text über eine Bonmaschine.