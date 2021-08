RTL Topnews: Macht die neue Sendung der heute-show Konkurrenz?

In den Neunzigern waren Sendungen wie "RTL Samstagnacht", "Die Wochenshow" oder "7 Tage, 7 Köpfe" Kult. Das ZDF fährt mit der "heute-show" regelmäßig gute Quoten ein. Nun bringt "RTL Topnews" ein ähnliches Format an den Start.

Immer donnerstags – also einen Tag vor der "heute-show" – drehen in der neuen Comedy-News-Show Comedians wie Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnde Gäste in einem Comedy-Talk die Nachrichten der Woche kräftig durch den Satirewolf. News-Host Sarah Valentina Winkhaus führt durch die Sendung. Sie nennt das Format selbstbewusst: "Die wahrhaftigste Comedy-News-Show seit es Lügenpresse gibt." Starttermin ist der 23. September 2021 um 23.15 Uhr.