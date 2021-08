Marvel's The Avengers: Kritik zum Film bei VOX

"Wir haben den Hulk" – was soll da für Marvels Superhelden-Sondereinsatzkommando "The Avengers" schon schief gehen. Doch der Hulk will nicht so recht.

Marvel's The Avengers Action • 26.08.2021 • 20:15 Uhr

Seit 2008 schickt die Comic-Schmiede Marvel ihre Superhelden in Eigenproduktionen auf die Leinwand: Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), der unglaubliche Hulk (Mark Ruffalo) und Captain America (Chris Evans) – die Einzelkämpfer müssen sich in "The Avengers" (2012) zusammenraufen, um der Gottheit Loki (Tom Hiddleston) Einhalt zu gebieten. Dabei geben sie sich recht selbstbewusst: "Wir haben den Hulk", sagen sie. Eigentlich kann nichts passieren. Doch erstens will Dr. Bruce Banner partout nicht zum grünen Wutmonster werden. Und auch seine Kollegen sind sich zunächst nicht sicher, ob sie überhaupt antreten wollen zum Gipfeltreffen von Marvels Superhelden-Riege, das nun auf VOX wiederholt wird.

Es tummeln sich eine Menge Figuren in diesem Treffen der Giganten, und jede ist wichtig. Den Überblick verliert man trotzdem nicht, und man muss auch die "Einführungsfilme" nicht gesehen haben, um der Story zu folgen. Die ist übrigens recht stimmig und gar nicht so einfältig und oberflächlich, wie man bei einem Spektakel-Movie erwarten würde. Im Gegenteil, es werden jede Menge Konflikte ausgetragen, es gibt hübsche Querverweise auf aktuelle irdische Probleme, und es müssen Männer dann doch zu Helden werden – oder zu Monstern.

Loki, der große Manipulator, lässt Dr. Banner irgendwann die Contenance verlieren: Mark Ruffalo ist als Darsteller neu dabei. Er hat die Rolle von Edward Norton geerbt und macht Dr. Bruce Banner zu einem hinreißenden Schluffi von Wissenschaftler, dem man die Verwandlung nun wirklich nicht zutraut.

So ist dann irgendwann alles angerichtet, für einen Showdown, der sich gewaschen hat. Manhattan wird nach allen Regeln moderner CGI-Kunst zerlegt. Das ist ein hübsches Spektakel, aber leider viel zu ausführlich geraten. Schade, weil in der zweiten Hälfte des Films Witz und Charme im Getöse untergehen und die Superhelden zu bloßen Kampfmaschinen degradiert werden. In dieser Hinsicht befolgt Joss Whedon die Gesetzmäßigkeiten des Blockbusterkinos etwas zu penibel und reizt das Potenzial seiner Helden nicht aus. Aber auch wenn die Avengers in gewisser Weise die Handbremse angezogen haben: Sie nehmen ordentlich Fahrt auf.

Loki hat inzwischen seine eigene Serie auf Disney +, die sogar nach der Gottheit benannt ist. Im Juli wurde bekannt, dass "Loki" eine zweite Staffel beim Streamingsdienst spendiert wird. Marvel-Nachschub gibt es ohnehin: Sei 11. August bereichert die amüsante Animationsserie "What If?" ebenfalls auf Disney+ die Welt der Superhelden und zeigt alternative Szenarien für Iron Man und Co. auf. Auch im Kino geht es weiter. "Black Widow" kam im Juli ins Kino, für 2022 sind unter anderem "Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness" und "Thor: Love and Thunder" angekündigt.

