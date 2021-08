Der Flussbaumeister bei ARTE: Wie Johann Gottfried Tulla den Rhein begradigte

Was (nicht so ganz) passt, wird passend gemacht: Johann Gottfried Tulla war ein Mann, der gerne im großen Stil dort eingriff, wo andere zurückschreckten. Die vom SWR produzierte ARTE-Dokumentation "Der Flussbaumeister" stellt den Ingenieur vor, der sich während der Napoleonischen Kriege um die Begradigung des Rheins verdient gemacht hatte. So schuf er mit gewaltigen Erdbewegungen ein sicheres Flussbett und eine klare Grenze zwischen Frankreich und Baden. Es entstand neues Ackerland, neue Hafen-Anlagen konnten gebaut werden, und sogar die Malaria wurde in früheren Sumpfgebieten zurückgedrängt.