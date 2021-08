"Denver-Clan"-Schauspieler Michael Nader gestorben

Dabei bestand Karriere des Schauspielers, der bereits als Jugendlicher vor der Kamera stand, aus mehr als über 150 Folgen "Denver-Clan". 1983 stieg er im Alter von 38 Jahren in die Seifenoper ein. Auch nach dem Ende der Serie war Michael Nader noch in diversen TV-Formaten zu sehen. So finden sich unter anderem Rollen in "All My Children", "Cold Case" sowie "Law & Order" in seiner Vita. Abschied vom Fernsehen nahm er im Jahr 2013.