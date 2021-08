Europa League und Conference League 2020/21 im TV: Wo laufen die Spiele?

Zwei deutsche Mannschaften haben sich für die Europa League qualifiziert, eine hofft auf die Teilnahme an der Gruppenphase der neuen Conference League. Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele sehen können.

Wer zeigt die Europa League? Die Spiele der Europa-League-Saison 2020/21 sind bei Streaming-Anbieter TVNOW zu sehen. Die RTL-Gruppe hat die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League und UEFA Conference League erworben und zeigt pro Spieltag der beiden Wettbewerbe acht Highlight-Spiele und alle deutschen Teilnehmer via Einzelstream und als Konferenz. Das Top-Spiel mit deutscher Beteiligung läuft auch im Free-TV bei RTL oder Nitro. Welche Spiele das jeweils sein werden, entscheidet sich erst nach der Auslosung der Gruppenphase.

Wie kann ich die Spiele auf TVNOW sehen? TVNOW ist der Streaming-Dienst der RTL-Gruppe. Die Spiele, die nicht im Free-TV übertragen werden, sondern nur bei TVNOW, sind im kostenpflichtigen Bereich abrufbar. Bis einschließlich 16. September können Fußball-Fans mit dem sogenannten "Season Pass" 30% sparen.* Hier können Sie den "Season Pass" buchen.**

Wann beginnt die Europa League? Die Gruppenphase beginnt am 16. September 2021 und geht bis zum 9. Dezember. Gespielt wird immer donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Am 17. Februar 2022 beginnt die K.o.-Phase, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.

Welche deutschen Mannschaften sind qualifiziert? Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen haben sich als Bundesliga-Fünfter bzw. Sechster der Vorsaison für die Europa League qualifiziert. Wer ihre Gegner sind, steht noch nicht fest. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 27. August nach dem Ende der Play-offs statt. Beide deutschen Teams sind direkt qualifiziert und müssen nicht den Umweg über die Play-offs gehen.

Wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase? Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Gruppenzweiten müssen in eine Zwischenrunde, wo sie auf die acht Gruppendritten aus der Champions League treffen. Die Gruppendritten der Europa League bekommen in der Conference League eine weitere Chance auf einen europäischen Titel (s.u.).

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren? Die Spiele im Free-TV werden von Sportmoderatorin Laura Papendick, Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle sowie dem Kommentatoren-Duo Marco Hagemann und Steffen Freund live begleitet. In der dreiteiligen Spieltagsshow "Matchday" werden jeweils von 17.30 Uhr bis 0.00 Uhr die schönsten Tore und wichtigsten Highlights aufbereitet. Dafür trifft sich die neue "Viererkette", bestehend aus Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Fußball-Weltmeister Lukas Podolski mit Überraschungsgästen in einem als Fußball-WG konzipierten, mobilen Studio.

Wo läuft die neue Conference League? Die UEFA Europa Conference League feiert in diesem Jahr ihre Premiere. Auch hier sind Highlight-Spiele bei TVNOW und bei RTL bzw. Nitro zu sehen.

Wer zeigt 1. FC Union Berlin gegen Kuopion PS? Union Berlin muss als Siebter der Bundesliga in die Qualifikation. Für die "Eisernen" ist dies die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit 20 Jahren. Bereits 2001 qualifizierte sich Union Berlin für den damaligen UEFA-Pokal. Das Hinspiel in Finnland gewann Union Berlin mit 4:0 und hat beste Chancen auf eine Teilnahme an der Gruppenphase. Das Rückspiel wird am 26. August ab 19.45 Uhr (Anstoß 20.15 Uhr) live im Free-TV bei Nitro und als Stream bei TVNOW übertragen.

Wann und wie läuft die Gruppenphase der Conference League? Die Gruppenphase beginnt am 16. September 2021 mit acht Gruppen zu je vier Mannschaften. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten spielen in einer Zwischenrunde gegen die Gruppendritten der Europa League. Die Spiele werden parallel zu denen der Europa League ausgetragen. Das Finale findet am 25. Mai in Tirana statt.

