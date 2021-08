Ein Fall für zwei 2021: ZDF zeigt neue Folgen der Serie

Die Bankenstadt Frankfurt ist eine Welt-Metropole mit (für deutsche Verhältnisse) internationalem Flair. Trotzdem spielen sich dort zum Glück in Realität nicht ganz so viele haarsträubende Verbrechen ab, wie das seit 1981 die traditionsreiche Freitagabend-Krimiserie "Ein Fall für zwei" nahelegt. In den vier neuen Fällen, die der zumindest äußerlich etwas behäbig wirkende Anwalt Benjamin Hornberg (Antoine Monot, Jr.) zusammen mit seinem deutlich heißblütigeren Helfer, dem Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) aufdecken muss, geht es allerdings wieder mitten hinein ins pralle, gewalttätige Leben der Main-Stadt.

Zunächst müssen die beiden eine Gewalttat auflösen, in der die "Waffe" äußerst unheimlich ist: Es handelt sich um eine gefährliche Giftschlange. Dabei herrscht auch enormer Zeitdruck, was die Dramatik erhöht: Fieberhaft muss für einen Koma-Patienten, der von einem Reptil gebissen wurde, ein passendes Gegengift gefunden werden. Leo und Benni wenden sich naheliegenderweise erst einmal an den örtlichen Tierpark. Doch natürlich wird alles wieder sehr kompliziert. Die Spuren führen in eine Tierhandlung, die sich auch auf exotische Kriechwesen spezialisiert hat.