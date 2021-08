Geliefert: Kritik zum Film mit Bjarne Mädel bei ARTE

Mit dem gelben Pfeil und drei Buchstaben auf dem Rücken schnauft der Paketzusteller Volker, den sie alle nur mit seinem Nachnamen "Feldmann" nennen, die Treppen hoch. Er hat alle Hände damit zu tun, seine Pakete loszuwerden. Nicht selten muss er sich von allerlei Nachbarn doof anreden lassen. Feldmann zusehen beim Treppensteigen, das bedeutet auch, ihn zu beobachten, wie er die soziale Leiter immer weiter runtersteigt, bis hin zur Essensbeschaffung aus der Mülltonne des Supermarkts. Die Miete will bezahlt sein samt Nebenkosten, und zu allem Überfluss will Sohn Benny auch noch nach Mallorca auf Klassenfahrt.

Dieses Muster eines unaufhörlichen Abstiegs ins Nichts wird in Jan Fehses Autorenfilm "Geliefert" (ARTE / BR) noch nicht einmal durch die Liebe von Vater und Sohn zum Fußball aufgehalten. Den Job als Trainer hat Feldmann wegen Beleidigung des Schiedsrichters und der folgenden Strafe verloren, Sohn Benny (Nick Julius Schuck) mag auch nicht mehr, ihm wurde die rote Karte gezeigt.

Dass das alles nicht zum reinen Rührstück versackt, verdankt der dezidiert sozialkritische Film vor allem dem von Bjarne Mädel zurückhaltend gespielten Helden, den wir nun doch freundschaftlich Volker nennen. Wenn er von seinem Paket-Vorgesetzten gequält und zu schnellerer Arbeit aufgefordert wird, ist der Betrachter selbstredend an Volkers Seite. Auch wird der Zuschauer ganz sicher sofort alle Pakete annehmen: Wer wollte schon zu jenen Kotzbrocken gehören, die hier so abweisend maulend in ihren Türrahmen stehen? Freundliches Anfragen wird hier nicht gedankt. "Ich darf nichts nehmen", sagt eine Dreijährige sehr bestimmt, die Volker fragt, ob sie vielleicht "Frau Meier" sei.