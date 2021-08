Dieter Hallervorden gegen Gendern - "Vergewaltigung der Sprache": Das sind die Reaktionen

Für manche unerlässlich, um alle Menschen nicht nur "mitzumeinen", für andere ein störender Eingriff in die deutsche Sprache: Die Debatte ums Gendern schlägt immer wieder hohe Wellen. Zuletzt auch im Fall von Schauspieler und Theaterchef Dieter Hallervorden.

Der Komiker hatte betont, dass sich sein Schlosspark-Theater in Berlin nicht am Gendern beteiligen werde. Mehr noch: Er sprach von einer "Vergewaltigung" der Sprache. Insbesondere erntete der 86-Jährige Kritik für einen Vergleich mit der Sprachpolitik der Nationalsozialisten. Auch zahlreiche prominente Kritikerinnen und Kritiker meldeten sich via Social Media zu Wort.