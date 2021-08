LEGO Masters: 3. Staffel startet bei RTL – werden die Quoten besser?

Die LEGO-"Profis" treffen sich bei RTL wieder zum Wettkampf mit Bauklötzchen. Die Show geht in die Staffel – trotz zuletzt ziemlich mauer Quoten.

Immerhin reizen echte Könner die Möglichkeiten der LEGO-Steine in der erneut von Daniel Hartwich moderierten Reihe bis an ihre Grenzen aus. Talentierte Teams erhalten in den sechs neuen Folgen des Bastel- und Konstruierwettbewerbs wieder knifflige Aufgaben, die sie unter den strengen Augen einer Jury lösen müssen.