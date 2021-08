Blume schließt im Morgenmagazin Austausch von Laschet gegen Söder aus

Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl am 26. September liefern sich Union und SPD in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Anders sieht es hingegen bei der Frage aus, wen die Deutschen künftig gern an der Spitze der Regierung sehen möchten – und wen nicht: Laut ZDF-Politbarometer halten aktuell nur 25 Prozent Unionskandidat Armin Laschet für das Amt geeignet, 24 Prozent Annalena Baerbock von den Grünen und satte 65 Prozent SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Da hat sich in den vergangenen Wochen der Wind doch deutlich gedreht.