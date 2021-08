Zu gewinnen: "Huss – Verbrechen Am Fjord" auf DVD

Die junge Polizeianwärterin Katarina "Kati" Huss (Karin Franz Körlof) möchte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und tritt in Göteborg ihren Dienst als Streifenpolizistin an. Die berühmte Ermittlerin Irene Huss (Kajsa Ernst) ist jedoch alles andere als erfreut, dass ihre Tochter als Polizistin arbeiten möchte. Und auch die Kollegen auf dem Revier beäugen die unerfahrene Katarina zunächst äußerst argwöhnisch, sind sie doch fest davon überzeugt, dass Katarina von ihrer Mutter, der stellvertretenden Polizeichefin, protegiert wird.