jerks.: Staffel 1 bis 3 kostenlos bei Joyn – neue Doppelfolge an Weihnachten

Selten war Fremdschämen so lustig wie bei "jerks.". Darin spielen Christian Ulmen und Fahri Yardim höchstpeinliche Versionen ihrer selbst. Bevor es kurz vor Weihnachten neuen Stoff gibt, streamt Joyn die ersten drei Staffeln kostenlos.

Vom 15. Dezember 2020 bis 11. Januar 2021 sind Staffel 1 bis 3 bei dem Streaming-Anbieter kostenlos verfügbar. Danach können Nutzer "jerks." wie gewohnt im Joyn PLUS+ Abo streamen.

Nicht die einzige gute Nachricht für Fans der Serie, denn ab dem 23. Dezember gibt es eine neue Doppelfolge von "jerks.", bevor es dann voraussichtlich im Sommer regulär mit Staffel 4 weitergeht.

Wer auf besinnliche Weihnachten mit Ulmen, Yardim und Co. hofft, ist selber schuld. Die Doppelfolge setzt dort an, wo die letzte Staffel endete: Was ist nach dem Partnertausch zwischen den vier Freunden passiert? Pheline und Fahri bekommen ein Baby!

Auch die Doppelfolge wird nach ihrem Erscheinen für kurze Zeit kostenlos zu sehen sein (bis zum 7. Januar 2021). "jerks." jetzt bei Joyn streamen.

Quelle: areh