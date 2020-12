RTL zeigt "Aktuell Spezial": Corona-Weihnacht – Feiern mit dem Virus

Am Mittwoch geht es in den Lockdown. Das öffentliche Leben in Deutschland wird größtenteils heruntergefahren. RTL berichtet in einer Sondersendung.

Moderator Peter Kloeppel informiert in dem 15-minütigen "RTL Aktuell Spezial: Corona-Weihnacht – Feiern mit dem Virus" über die neuen Regelungen, die ab dem 16. Dezember in vielen Lebensbereichen gelten und das Weihnachtsfest prägen werden. Was gilt wo für wen und welche Abweichungen gibt es?

Eingeordnet werden die Maßnahmen gemeinsam mit Interviewpartnern; angefragt sind unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn, Leiter des Impfzentrums Bielefeld Dr. Theodor Windhorst sowie Professor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Reporter berichten dazu in Schalten über die Lage vor Ort in einem Berliner Corona-Schnelltestzentrum und blicken in innerdeutsche Einkaufszentren, wo nun einen Tag vor der Schließung des Einzelhandels mit einem Ansturm gerechnet wird.

Korrespondent Ulrich Oppold meldet sich zudem aus Großbritannien, das als erstes Land weltweit in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung für den von Biontech und Pfizer entwickelten Impfstoff erteilt hatte und derzeit neben den USA erste Erfahrungen mit dem neuartigen mRNA-Impfstoff sammelt.

Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um je 15 Minuten. U.a. ist davon die Show "Der König der Kindsköpfe" mit den Comedians Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall betroffen.

Quelle: areh