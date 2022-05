Stranger Things - 4. Staffel: mehr Monster, mehr Bombast, mehr Ambitionen als Ideen

Normal sein? Glücklich? Das ist unmöglich in Hawkins. Es ist also Zeit, dass alles ein Ende hat. Nach mehr als zwei Jahren kehren Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde zurück in die US-Kleinstadt und finden in der Fortsetzung des Netflix-Hits "Stranger Things" nicht nur heraus, dass Totgeglaubte länger leben. Vielmehr steht ein Krieg bevor, ein Krieg, den sie nicht gewinnen können. Netflix zeigt die vierte Staffel in zwei Teilen. Die ersten sieben Episoden sind ab 27. Mai abrufbar, im Juli folgen dann die restlichen beiden Folgen in Spielfilmlänge.