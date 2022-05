"Obi-Wan Kenobi": Endlich mehr "echtes" Star-Wars als Serie?

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) sitzt zehn Jahre nach Ende der Filmhandlung von "Star Wars: Die Rache der Sith" (2005) in einem Versteck auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Hier muss er sich in der nach ihm betitelten Serie vor dem Imperium verstecken. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Rupert Friend spielt in der neuen Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi" ebenfalls mit, allerdings hinter einer Maske versteckt. Durchaus nichts Neues: Der "Mandalorian", immerhin Hauptfigur der ersten Star-Wars-Serie, nahm in Staffel eins seinen das Gesicht verdeckenden Helm genau ein einziges Mal ab. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Reva (Moses Ingram), Inquisitorin des Imperiums, dürfte in der Serie "Obi-Wan Kenobi" bei Disney+ Obi-Wan Kenobi nachstellen. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Ewan McGregor wandelt in der Serie "Obi-Wan Kenobi" durch nächtlich bunte Straßen des "urbanen" Planeten Daiyu. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) muss sich in der nach ihm benannten Star-Wars-Serie vor dem Imperium verstecken. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Owen Lars, gespielt von Joel Edgerton, kommt ebenfalls eine nicht unwichtige Rolle in der Serie "Obi-Wan Kenobi" zu. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Owen Lars (Joel Edgerton) and Reva (Moses Ingram) begegnen sich - offensichtlich mit Misstrauen. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Darth Vader (Hayden Christensen) hat sich in ikonografische Schale geworfen. Fotoquelle: 2022 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.