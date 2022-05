Kevin Spacey: Britische Behörde erhebt Strafanzeige

Der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey muss sich womöglich bald vor einem Gericht in Großbritannien verantworten. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen sexuellen Übergriffen in vier Fällen eingereicht.

Gegen den US-amerikanischen Schauspieler Kevin Spacey (62) werden schon seit Jahren schwere Vorwürfe erhoben. Doch erst jetzt könnten die Anschuldigungen, der Oscarpreisträger habe wiederholt junge, teils minderjährige Männer sexuell angegriffen oder gar missbraucht, auch tatsächlich vor einem Gericht landen. In Großbritannien wurde wegen des Verdachts sexueller Übergriffe in vier Fällen Strafanzeige gegen den Schauspieler erhoben.

Drei dieser Vorfälle hätten sich den Angaben nach in den Jahren 2005 und 2008 in London zugetragen, einer 2013 in Gloucestershire. "Er wurde außerdem angeklagt, eine Person ohne deren Zustimmung zu penetrierenden sexuellen Aktivitäten genötigt zu haben. Die Anklage erfolgte nach der Überprüfung der Beweise, die die Metropolitan Police in ihren Ermittlungen gesammelt hat."