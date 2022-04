GNTM-Fotograf fällt vernichtendes Urteil: "Es ist peinlich, ich schäme mich"

Heidi Klum hat ihre Top Ten hat bei "Germany's Next Topmodel" gefunden. Vorher gab es in der zwölften Folge der ProSieben-Show noch einmal ordentlich Drama. Ein Star-Fotograf fand die Leistung eines Models besonders schlecht und fällte ein vernichtendes Urteil über die GNTM-Kandidatin. Beim "Entscheidungs-Walk" hieß es dann, sich nicht im Labyrinth zu verirren.

Um als Model durchzustarten, ist eine große Portion Selbstbewusstsein vonnöten. Um den Kandidatinnen darin etwas Nachhilfe zu geben, hatte sich Heidi Klum die Star-Choreografin Nikeata Thompson zur Seite geholt. "Heute geht es darum, selbstbewusst zu sein. Nicht so zu tun oder hochnäsig zu sein. Sondern das wirklich zu fühlen", erklärte die 41-Jährige. Während die Models vor Nikeata Thompson einen Walk hinlegten, gab es von dem Profi Tipps, um stolzer und mutiger zu wirken. Dabei musste Martina sich auch diese Woche beim Lauf ihrer Tochter Lou-Anne geschlagen geben. Die 18-Jährige punktete bei Nikeata mit einem lässigeren Gang. Für Juliana gab es den Rat, ihre Gefühle aufzuschreiben, um mehr über sich selbst herauszufinden. Sophie sollte ihre "Affektiertheit" runterfahren und Noella wurde nahe gelegt, Situationen entspannter anzunehmen.

Für Lena gab es eine große Überraschung von Heidi Klum. Ein unerwartetes Umstyling kam auf das Curvy-Model zu. Bloß keine Kurzhaarfrisur, so ihre Sorge. Nachdem die Profis mit Farbe und Schere fertig waren, konnte es Lena kaum abwarten in den Spiegel zu schauen. "Geil!", rief die erleichterte GNTM-Kandidatin nach dem ersten Blick. Lena wurde nach dem Umstyling blonder und hatte mit Extensions an Haarlänge gewonnen. So gestärkt, ging es auf zum Fotoshooting.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

GNTM-Fotograf "geschockt" von schlechter Leistung Für einige Models war das Wiedersehen mit Yu Tsai keine große Freude, denn der Fotograf zeigte sich bereits bei einem vorherigen Foto-Shooting von seiner strengen Seite. Die Aufgabe diesmal: in bunten Tüll-Kleidern auf einem Trampolin eine gute Figur machen. Doch für zwei Models hätte es dabei wohl kaum schlechter laufen können. Besonders hart traf es Anita. "Es ist peinlich, ich schäme mich", so Yu Tsais vernichtendes Urteil über Anitas Posen. Auch von Noellas Leistungen war der Star-Fotograf "geschockt" und sah eher einen "Hampelmann" als ein Model auf dem Trampolin. Vanessa schien sich beim Shooting ebenfalls nicht wohl zu fühlen, ihre Posen erinnerten Heidis Fotografen an Fitnessübungen.

Für den "Elimination-Walk" ging es für die elf GNTM-Kandidatinnen in ein Labyrinth. In dem Irrgarten mussten die Models starten, den richtigen Ausgang finden und am Schluss einen schönen Walk vor Heidi Klum und ihrem Gastjuror hinlegen. Dazu hatte sich die GNTM-Chefin den norwegischen Modedesigner Peter Dundas eingeladen. Die Nervosität wurde größer und Krallen ausgefahren. "Ich drücke heute niemanden die Daumen, außer mir", ließ Anita vorab wissen. Ihren Lauf meisterte Anita mit Bravour, wurde aber wegen ihres Shootings zur Wackelkandidatin.