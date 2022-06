"Birgits starke Frauen": SAT.1 setzt Schrowange-Sendung nach nur zwei Folgen ab

Schrowange hatte mit der Reihe ihr TV-Comeback in Sat.1 gegeben, nachdem sie Ende 2019 bei "Extra - Das RTL-Magazin" nach rund 25 Jahren aufgehört hatte. In Sachen Quote hatte die zweite Episode den schwachen Start sogar noch unterboten, wie "DWDL" berichtet. Insgesamt nur rund 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten demnach zugeschaltet, was einem Marktanteil von 1,3 Prozent entsprochen habe. Zum Auftakt waren es Ende Mai zumindest noch 490.000 Menschen, die eingeschaltet hatten.