"Joker"-Fortsetzung: Lady Gaga als Harley Quinn?

Erst seit einigen Tagen ist bekannt, dass der ikonische Batman-Schurke Joker zurückkehren wird. Die Fortsetzung des Films von 2019 sei nach Aussagen von Regisseur Todd Phillips bereits in Arbeit und trägt den Titel "Joker: Folie à Deux". Während Phoenix' Rückkehr in seiner oscarprämierten Rolle bereits sehr wahrscheinlich ist – Phillips postete auf Instagram ein Bild des Drehbuchs in den Händen des Schauspielers -, steht ein weiterer Superstar offenbar in Verhandlungen: Lady Gaga.