"Karate Kid"-Abend bei kabel eins mit omnipräsentem Jackie Chan

Kaum ein Martial-Arts-Film erlangte in den 80er-Jahren einen größeren Kultstatus als "Karate Kid". Er besitzt ihn bis heute, wie man am Erfolg der hochgelobten Serien-Fortsetzung "Cobra Kai" ablesen kann, die auf Netflix mittlerweile mit vier Staffeln vertreten ist. Zwischen der Originalreihe, die insgesamt vier Filme hervorbrachte, und dem modernen Revival gab es allerdings auch 2010 bereits den Versuch, das Actionspektakel neu aufzulegen. Die zentrale Botschaft des familienfreundlichen "Karate Kid"-Remakes von Harald Zwart: Es geht immer um Respekt!

Die Hauptfigur Dre, gespielt von Will und Jada Pinkett Smiths Sohn Jaden, muss wegziehen. Aus Detroit, der Stadt ohne Arbeitsplätze, ohne jede Perspektive. Seine Mutter (Taraji P. Henson) hat einen Job in Peking angenommen – in Zeiten der Globalisierung ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Ein neues Leben also, anfangs außerordentlich trist. Erst mit Hausmeister Mr. Han (Jackie Chan), der sich als vorzüglicher Kampfsportlehrer erweist, bekommt alles einen Sinn.

Mit Mr. Hans Hilfe kann sich Dre gegen chinesische Kinder wehren, die den Neuling nach Strich und Faden mobben und ihren Kampfsport anders lernen als Dre. Nicht demütig und elegant, sondern brutal und voller Hass. Der recht knappe Inhalt des Films: Diese Kinder gilt es in einem großen Kung-Fu-Wettbewerb zu schlagen. Mr. Han, schicksalsgebeutelter Geselle und eigentlich Hausmeister in bewusstem Wohnblock, ist derjenige, der weiß, wie das geht.

Die Charaktere machen so gut wie keine Entwicklung durch, Lichtblick ist einzig das altersweise Spiel Jackie Chans. Hätte Jaden Smith einen anderen Nachnamen, wäre der Film vor der Kino-Auswertung vermutlich direkt in die Regale der Heimkino-Abteilung gewandert. So aber weckte der Film die Neugier des Publikums: Sowohl in Deutschland als auch in den USA wurde er ein beachtlicher Erfolg an den Kinokassen.