"SAS – Alarm im Eurotunnel" im ZDF: Star-Power "made in Europe"

Zum Start der neuen ZDF-"Montagskino"-Reihe unter dem Motto "Made in Europe" wird es actionreich: Das Zweite zeigt den britisch-deutschen Actionthriller "SAS – Alarm im Eurotunnel" mit Stars wie Andy Serkis und Sam Heughan als Free-TV-Premiere.

Es muss nicht immer Hollywood sein – so oder so ähnlich könnte man den Start der neuen "Montagskino"-Reihe übertiteln, die den Sommer über im Zweiten unter dem Motto "Made in Europe" insgesamt zehn Filme versammelt. Los geht es mit dem Actionthriller "SAS – Alarm im Eurotunnel", den das ZDF als Free-TV-Premiere zeigt. Die britisch-deutsche Koproduktion unter Regie von Magnus Martens erzählt von der Entführung eines Zuges mitten im Tunnel unter dem Ärmelkanal – und wartet mit zahlreichen prominenten Schauspielern auf.