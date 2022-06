Rebel Wilson mit Coming-out: Wurde sie von Zeitung unter Druck gesetzt?

Hat sich Rebel Wilson (42) dazu gedrängt gefühlt, ihre neue Liebe zu Ramona Agruma via Instagram öffentlich zu machen? Die Zeitung "Sydney Morning Herald" hat nun eine Kolumne über die Beziehung der australischen Schauspielerin entfernt. Zudem hat sich der Autor Andrew Hornery entschuldigt. Er erklärte, er habe bei seiner Herangehensweise an die Berichterstattung Fehler gemacht.

Am Samstag hatte es im "Sydney Morning Herald" dem "Guardian" zufolge einen nun entfernten Artikel gegeben, in dem sich Hornery angeblich darüber beschwerte, dass Wilson mit ihrem Instagram-Post einem Bericht zuvorgekommen sei. In seiner Kolumne vom Montag entschuldigte er sich für seine Reaktion und sagte, er werde in Zukunft einen anderen Ansatz verfolgen.