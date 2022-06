"Jagd auf Dagobert": Die große Bühne für einen kriminellen Volkshelden

Es war der Beginn der wohl spektakulärsten Erpressungsserie Deutschlands: Am 13. Juni 1992 explodierte in einem Hamburger Kaufhaus eine Rohrbombe. Der Täter, der sich in Anlehnung an die gleichnamige Comicfigur Dagobert nannte, forderte eine Million D-Mark. Doch die Geldübergabe missglückte wieder und wieder. Erst zwei Jahre und mehrere Anschläge später konnte Dagobert als der damals 44-jährige Arno Funke identifiziert und festgenommen werden. Genau 30 Jahre nach dem ersten Anschlag lässt die rbb-Dokumentation "Jagd auf Dagobert – Vom Verbrecher zum Volkshelden" im Ersten die forschen Einfälle des Täters Revue passieren.