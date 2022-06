Ungarn - Deutschland heuute live bei RTL: alle Infos zur Übertragung

In der Nations League hat die deutsche Nationalmannschaft eine echte Hammergruppe erwischt: Mit den Fußball-Schwergewichten Italien und England erwarten die DFB-Elf beide Endspiel-Teilnehmer der letzten Europameisterschaft. Gegen beide gab es zuletzt ein Remis. Der Gegner in der dritten Partie liest sich im Vergleich weniger respekteinflößend: Ungarn.

Doch Vorsicht ist geboten: Bei der EM 2021 mühten sich die Deutschen – damals noch unter der Ägide von Joachim Löw – dank eines späten Tores von Leon Goretzka zu einem 2:2 und erreichten so das Achtelfinale. Löws Nachfolger Hansi Flick will es in der Nations League nun besser machen.