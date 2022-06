Adam Sandler sorgt für einen Netflix-Hit mit "Hustle"

Bei kaum einem Schauspieler liegen Genie und Wahnsinn so nah beieinander wie bei Adam Sandler. Für Werke wie den viel geschmähten Netflix-Film "The Ridiculous 6" oder "Murder Mystery" musste der US-Star viel Häme einstecken. Umso mehr dürfte sich Sandler über den Erfolg seines jüngsten Films "Hustle" freuen. Zwar startete das Basketball-Drama erst vor zwei Tagen bei Netflix , das Publikum zeigt sich aber begeistert.

Das renommierte Filmbewertungsportal "Rotten Tomatoes" führt "Hustle" derzeit als bestbewerteten Film in Sandlers Karriere. Das Tomatometer auf der Seite der Zuschauenden schlägt aktuell bis 94 Prozent aus. Damit verdrängt das Drama die Komödie "Happy Gilmore" (85 Prozent) und das Familiendrama "Die Liebe in mir" (81 Prozent). Ähnlich gut kommt "Hustle" bei den Kritikern an: Hinter "The Meyerowitz Stories" (93 Prozent) und "Der schwarze Diamant" (92 Prozent) belegt der Netflix-Neuzugang mit 91 Prozent auf dem Tomatometer Platz drei.