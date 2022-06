"Birgits starke Frauen" bei Sat.1: Birgit Schrowange fühlt sich "ein bisschen wie Helene Fischer"

In einer neuen Folge ihrer Reihe "Birgits starke Frauen" trifft Birgit Schrowange (64) unter anderem Vivi Paul-Roncalli (32). Diese möchte laut einer Pressemitteilung in die Fußstapfen ihres Vaters Bernhard Paul (75), Gründer des Circus Roncalli, treten. Sie ist die Schwester von Lili Paul-Roncalli (24), die unter anderem aus dem RTL-Format "Let's Dance" bekannt ist, das sie 2020 gewann. In der Folge, die am 13. Juni ab 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen ist, kommt sich die Moderatorin bei dem Besuch demnach wie Schlagerkönigin Helene Fischer (37) vor.