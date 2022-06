"Black Adam" mit "The Rock": Alle Infos zum DC-Film

Dwayne "The Rock" Johnson schlüpft in die Titelrolle des "Black Adam". Dieser muss sich entscheiden, ob er ein Held oder ein Schurke sein will. Alle Infos zum Film.

Am Mittwoch (8. Juni) veröffentlichte Warner Bros. den neuen Trailer zum DC-Film "Black Adam" mit Dwayne "The Rock" Johnson (50) in der Hauptrolle. Der Film soll am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos anlaufen. Im düsteren Teaser wird Black Adam als eine Art Antiheld angekündigt. Doch was steckt wirklich hinter der Figur?