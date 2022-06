"Ocean's 8": Millionenraub in weiblicher Hand

Bei den "Ocean's" liegt der Hang zum Diebischen in der Familie. Wie einst ihr Bruder Daniel Ocean ( George Clooney ) möchte auch Debbie Ocean ( Sandra Bullock ) Millionen mit einem großen Raub klarmachen. Dafür stellt sich die taffe Trickbetrügerin ihre Crew aus fähigen Ladys zusammen. Für diese Truppe ist kein Coup zu groß.

Gerade aus dem Gefängnis entlassen, spaziert Debbie Ocean (Sandra Bullock) selbstbewusst in ein Edelkaufhaus. Im Vorbeigehen greift sie ganz selbstverständlich nach teuren Kosmetikprodukten. Wie sie die kaufen will? Gar nicht natürlich. Sie möchte die angeblich bereits bezahlte Ware zurückgeben. Doch das geht nur mit Kassenzettel. Genervt lenkt Debbie ein, dann behalte sie die Sachen eben, ob sie wenigstens eine Tüte haben könne. Schon spaziert sie lässig mit prall gefüllten Taschen auf die Straße. Ein Kinderspiel für jemanden, der einen riesigen Coup plant. Denn in "Ocean's 8" (2018) hat die Gangster-Dame mit ihren Kumpaninnen ein Ziel, das vor Jahren schon das männliche Team um ihren Bruder hatte: ein spektakulärer Millionenraub.