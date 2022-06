"Bhagwan – Die Deutschen und der Guru": Im Bann der Sekte

Die Dokumentation "Bhagwan – Die Deutschen und der Guru" ist faszinierend und zugleich erschreckend. Seit den 70er-Jahren folgten Tausende dem Guru Bhagwan und gaben dafür alles auf. In Indien, in den USA und auch in Deutschland ließen sich die Anhänger von dem mysteriösen Mann leiten. Die packende Doku beleuchtet die Sekte aus deutscher Sicht und deckt dabei überraschende Strukturen auf, die sich die Gemeinschaft aufgebaut hat.