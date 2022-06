Sky Ticket heißt jetzt Wow: Pakete und Abo-Kosten im Überblick

Sky setzt ab sofort auf ein neues Streaming-Angebot. Sky Ticket heißt jetzt Wow. An den Inhalten ändert sich aber offenbar nur wenig.

Netflix , Amazon Prime Video, Disney+ und die anderen Streamingdienste bekommen künftig neue Konkurrenz aus dem Lager von Sky. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigt, heißt das hauseigene Angebot Sky Ticket ab sofort Wow . Auf der neuen Plattform wolle man demnach schnellen Zugang zu den unterschiedlichen Inhalten und ein verbessertes Nutzungserlebnis bieten.

An den Inhalten selbst hat sich offenbar nicht viel geändert. Zu den gebotenen Produktionen zählen Originals wie "Babylon Berlin", HBO-Serien oder auch Inhalte von NBC Universal. Dazu gehören damit auch Serien wie "Game of Thrones", "Euphoria" oder "Westworld". An Filmen sind derzeit etwa "Dune" und "Nomadland" im Programm.