Home News Star-News

„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen

Familien-Geschichte

„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen

23.12.2025, 08.55 Uhr
von Pamela Haridi
Manche Filme bleiben im Herzen. Für Simone Thomalla wurde ein Märchenklassiker sogar Teil ihrer ganz persönlichen Geschichte.
Simone und Sophia Thomalla.
Simone und Sophia Thomalla sind unzertrennlich. Jetzt erzählt die Mutter, wie es Sophia beinahe nicht gegeben hätte.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Für viele gehört „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ fest zur Adventszeit. Für Simone Thomalla ist der Märchenfilm jedoch weit mehr als ein nostalgischer Klassiker. In einem Interview erzählte die Schauspielerin nun, welche persönliche Bedeutung der Film für sie hat – und warum er rückblickend sogar eine entscheidende Rolle in ihrer Familiengeschichte spielt.

Der unbekannte Familienbezug hinter „Aschenbrödel“

Was viele nicht wissen: Alfred Thomalla (†83), Simones Vater und somit Sophia Thomallas Großvater, war einer der bekanntesten Szenenbildner und Filmarchitekten der DDR. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Gestaltung des oben genannten Kult-Märchenfilms beteiligt. Unter anderem tragen der prunkvolle Tanzsaal, der märchenhafte Schlosshof und viele der beeindruckenden Kulissen unverkennbar seine Handschrift. Die damals achtjährige Simone wohnte am 1. November 1973 der Uraufführung des Films in Potsdam bei. Für sie war dies ein bis heute unvergessliches Erlebnis, das sich emotional tief in ihr Leben eingebrannt hat.

Der Märchenprinz, der bleibenden Eindruck hinterließ

Nicht nur die Kulissen und die Filmmusik hinterließen in Simone Thomalla einen bleibenden Eindruck: Simone Thomalla erinnert sich lebhaft, wie sehr sie der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček (75), der den etwas tollpatschigen Prinzen mimte, beeindruckt hat: „Ich war sofort hin und weg.“ Der frühe Film-Schwarm sollte für das Leben der jungen Zuschauerin nicht ohne Folgen bleiben. Mit einem Augenzwinkern verriet sie nun, dass sie mit dem Vater ihrer Tochter, dem Schauspieler André Vetters (65), unter anderem deswegen zusammengekommen sei, weil er dem Filmprinzen ähnlich sah.

Derzeit beliebt:
>>David und Victoria Beckham von eigenem Sohn blockiert: Beckham-Streit eskaliert bei Instagram
>>Schock für Reality-Star: Justine Dippls Auto überschlug sich bei Unfall mehrfach
>>Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
>>Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten

„Man kann es nicht anders sagen, aber wenn ich mir heute die Fotos von Sophias Papa anschaue, dann ist mir relativ klar: Den habe ich mir auch wegen Aschenbrödel geschnappt“, resümierte die ehemalige „Tatort“-Kommissarin. Ihre eigene Schlussfolgerung lautete demnach: Ohne „Aschenbrödel“ hätte es Sophia nie gegeben.



Wenn ein Film Entscheidungen beeinflusst

Simone Thomalla führte weiter aus, dass sie ohne diesen Film vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätte. Andere Männer, andere Lebenswege, eine andere Zukunft. Dass aus dieser Liaison letztendlich eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands hervorging, ist eine dieser Geschichten, die fast zu schön klingen, um wahr zu sein und doch eine entwaffnende Bodenständigkeit aufweisen.

Simone Thomalla: So krass hat sie sich seit ihrem TV-Debüt verändert
Ihre Karriere begann weit vor ihrer „Tatort“-Zeit: Frühe Aufnahmen von Simone Thomalla geben spannende Hinweise darauf, wie sich die Schauspielerin entwickelt hat.
Krasse Veränderung
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.

Warum dieser Film für Simone Thomalla nie an Bedeutung verliert

Bis heute schaut Simone Thomalla den Märchenklassiker jedes Jahr dutzende Male. Sie kann die Dialoge fehlerfrei mitsprechen und hätte mit dieser Fähigkeit, wie sie selbst anmerkte, zweifelsohne bei „Wetten, dass..?“ antreten können. Der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ verbindet Generationen. Im Hause Thomalla schrieb er sogar ein Stück Familiengeschichte. Es mag einerseits nostalgisch klingen - andererseits schwingt viel Dankbarkeit mit. Dankbarkeit für wichtige Erinnerungen, für Familie und für Wege, deren Verlauf nur das Schicksal kennt.

Wenn ein Film Spuren im echten Leben hinterlässt

Manche Filme sind unterhaltend oder fesselnd, andere werden zu einer liebgewonnenen Tradition. Nur wenige besitzen die Macht, Lebenswege zu beeinflussen. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört für Simone Thomalla eindeutig zu dieser Kategorie. Dass ein Märchenfilm aus den 70ern indirekt zur Geburt von Sophia Thomalla geführt haben soll, ist keine empirisch nachgewiesene Tatsache. Aber eine wunderschöne, herzerwärmende Anekdote.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
Trauer um Regisseur
Harry und Sally
Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
Krisen-Aus?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
"man wird stutzig": Das Familiengeheimnis von Roland Kaiser
Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde
Weihnachtlicher Filmklassiker
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Weihnachts-Klassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf auf dem Märchen "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm.
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
„Frühling“ im ZDF: Drei neue Folgen mit Simone Thomalla als Katja Baumann
Dorfhelferin im Einsatz
Simone Thomalla
Simone Thomalla: So krass hat sie sich seit ihrem TV-Debüt verändert
Krasse Veränderung
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“
Rapper mit der Skibrille
Ski Aggu
Kollege findet Barbara Schönebergers Hotelroutine "das Ekelhafteste dieser Welt"
Ungewöhnliche Schlafgewohnheit
Barbara Schöneberger
Seinen Mega-Hit schrieb er im Stau: Trauer um "Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea
Musikalisches Erbe
Chris Rea
Das wurde aus den "Tatsächlich ... Liebe"-Stars
Weihnachtsklassiker
Liebe? Tatsächlich!
So sieht das kleine Mädchen aus "Der Grinch" heute aus
Vom Kinderstar zur Rockerin
Taylor Momsen
Zwischen Ruhm und Niederlagen: Hildegard Knef – ein Leben ohne Kompromisse
"ARD Dokumentarfilm: Hildegard Knef – Ich will alles"
Hildegard Knef - Ich will alles
Kai Pflaume und Knossi entdecken Hochzeiten weltweit
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise
So testet das ZDF unser Jahreswissen mit Johannes B. Kerner
"Der Quiz-Champion – Das 2025-Special"
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Skandale, Liebe, Abschiede: Das bewegte Promi-Jahr 2025 im Überblick
"Das Jahr der Stars 2025"
Taylor Swift und Travis Kelce
Familienschicksal statt Besinnlichkeit: Dunkle Weihnachtsfolge bei „In aller Freundschaft“
Heiligabend in der Sachenklinik
"In aller Freundschaft"
"Zum letzten Mal": Das steckt hinter Michelles Schlussstrich
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Klassiker und neue Verfilmungen: Das sind die TV-Märchen zu Weihnachten
Märchen-Marathon im TV
Schneewittchen
Mit 67 noch einmal alles ändern: Birgit Schrowange wagt den Neustart
Große Veränderung
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
„Tatort“ über die Mocro-Mafia: Wenn das Verbrechen keine Grenzen kennt
"Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee"
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wenn organisierte Kriminalität zur realen Gefahr wird
Mocro-Mafia Enthüllung
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis mit Melissa McCarthy
"The Genie"
"The Genie"
„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“: Anke Engelke über den perfekten Sturm
Im Interview
Michael Ostrowski und Anke Engelke
"Rutschen mit Schulterzucken in den Autoritarismus": Hape Kerkeling warnt vor politischer Gleichgültigkeit
Kerkelings Rückkehr
Hape Kerkeling
Experte rechnet im ZDF-Moma mit Friedrich Merz ab – und erwartet "Riesen-Problem" für 2026
Kritik an Friedrich Merz
ZDF-"Morgenmagazin"