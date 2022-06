Big Countdown! Annemarie Carpendale präsentiert die 50 aufregendsten Momente der 90er

Es sind bedrückende Zeiten, in denen vieles Realität ist, was man sich noch vor wenigen Jahren nicht einmal in schlimmen Albträumen ausgemalt hätte. Umso größer ist für manche dieser Tage der Reiz, der von Shows wie der neuen ProSieben-Rückschau "Big Countdown! Die 50 aufregendsten Momente der 90er" ausgeht. Immerhin blendet die Sendung zurück auf eine Zeit, die – kurz nach dem Mauerfall – voller Hoffnung war. Auf eine neue friedliche Weltordnung und auf ein Zusammenwachsen der alten Gegensätze von Ost und West, aber auch über die neue digitale Vernetzung über den gesamten Globus hinweg.

Alles wird gut, dachten viele in jenem spannenden Jahrzehnt, das hierzulande von Massenarbeitslosigkeit ebenso geprägt war wie von Massenpartys, siehe Events wie "Loveparade" oder "Rock am Ring".

Annemarie Carpendale, die in den 90er-Jahren noch Warnkross hieß und vor ihrer späteren Musik-Tanz- und TV-Karriere vor allem erfolgreich bei Videospiel-Wettbewerben antrat, präsentiert in ihrer Retro-Revue Filmausschnitte aus einem irren Jahrzehnt. Es geht um geniale Erfindungen, krasse Skandalen und spektakuläre Auftritte. So darf dort unter anderem Mike Tyson, der bissige Box-Champion nicht fehlen. Außerdem wird der Frage nachgegangen, was damals hinter einer der geheimnisvollsten Hochzeiten der Popgeschichte steckte. Man erinnert sich nur zur gern daran.