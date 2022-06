"Terra X": der erstaunliche Lebensraum Wüste

Kein Leben in der Wüste? Von wegen - "Terra X: Unser grüner Planet – Wüsten" zeigt, welche erstaunlichen Bewohner sich an die speziellen Bedingungen angepasst haben. Ungewöhnliche Lebewesen und spektakuläre Pflanzen sind an Orte zu finden, an denen Menschen sich kaum aufhalten. Am Sonntag nimmt Sie das ZDF mit auf eine Reise zu Wüsten unserer Erde.