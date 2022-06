Kim Fisher spricht offen über ihre Angstzustände - "lähmendes Gefühl"

Ab 22. Juni im Streaming-Angebot

Neuer "Doctor Strange"-Film kurz nach Kinostart schon bei Disney+ zu sehen

Schnell wie ein Superheld wird der Marvel-Hit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in die Welt des Disney+-Angebots aufgenommen. Vor wenigen Wochen startete die Comic-Verfilmung mit großem Erfolg an den Kinokassen und nun steht der Streifen demnächst schon als Streaming-Möglichkeit bereit. Ab dem 22. Juni startet "Doctor Strange" bei Disney+.

