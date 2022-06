"Hustle"-Premiere: Adam Sandler zieht mit Outfit alle Blicke auf sich

Am 8. Juni präsentiert Netflix das Basketball-Drama "Hustle". Auf der Film-Premiere in Los Angeles waren zahlreiche Stars wie Queen Latifah zu Gast. Doch der Hauptdarsteller Adam Sandler sahnte alle Blicke des Abends ab. Grund dafür war die Outfits des Schauspielers und seiner Frau Jackie. Die beiden mögen es halt leger.

Adam Sandler (55) und seine Frau Jackie (47) haben die Premiere seines neuen Netflix-Films "Hustle" im Regency Village Theatre in Los Angeles besucht. Auffällig dabei: das legere Outfit, in dem der Schauspieler über den blauen Teppich schritt. "Wenn ich etwas Engeres anziehe, bin ich in Schwierigkeiten. Also halte ich es locker", scherzte der 55-Jährige im Gespräch mit "Access Hollywood".