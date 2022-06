"Immer Ärger mit Grandpa": Robert De Niro kämpft mit Enkel ums Hausrecht

In der klamaukigen Generationen-Comedy "Immer Ärger mit Grandpa" (2017) spielt Oscar-Gewinner Robert De Niro an der Seite von Golden-Globe-Preisträgerin Uma Thurman und Nachwuchsdarsteller Oakes Fegley ("Elliot, der Drache"). Der Film, den das Zweite nun zum ersten Mal im Free-TV zeigt, basiert auf dem preisgekrönten amerikanischen Kinderbuch "The War with Grandpa" von Robert Kimmel Smith. Regisseur Tim Hill ("Alvin und die Chipmunks – Der Kinofilm") hat die Geschichte gemeinsam samt beachtlichem Ensemble – darunter auch Christopher Walken und Jane Seymour – als Bewegtbild adaptiert.