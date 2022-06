"James Bond": Legendärer Aston Martin unter dem Hammer

Das ist die einmalige Chance für alle Bond-Fans! Die Familie des vor zwei Jahren verstorbenen Sir Sean Connery will den legendären James-Bond-Wagen, den Aston Martin DB5 versteigern. Zusätzlich ist eine Fahrt mit Formel-1-Legende Sir Jackie Stewart im Preis enthalten. Der Erlös der Auktion soll zum Großteil an die Philanthropie-Stiftung des Schauspielers gespendet werden.

Der DB5 war das klassische Auto von Geheimagent James Bond und der einzige seiner Art, den Connery selbst besaß. Das Auktionshaus betitelt das Angebot deshalb als eine "einmalige Chance". Zusätzlich im Preis enthalten ist eine Fahrt von Formel-1-Legende Sir Jackie Stewart (82). Stewart und Connery, beide aus Schottland, waren ihr Leben lang miteinander befreundet. "Die Fahrt wird ohne Zweifel in Erinnerung bleiben, aber die Möglichkeit, vielleicht etwas mehr über Sir Sean von einem lebenslangen Freund zu erfahren, wird ohne Zweifel ein unwiderstehlicher Aspekt des Bonus sein", heißt es in der offiziellen Beschreibung des DB5.

Connerys Sohn Jason (59) erinnert sich in einem Statement an die Beziehung seines Vaters zu dem Gefährt: "Vater hat immer darüber geredet, seinen eigenen DB5 zu besitzen, aus keinem anderen Grund als dem, dass er das Auto liebt. Im Nachhinein betrachtet denke ich, dass es etwas in seinem Leben repräsentiert hat, das einzigartig war." Ein Großteil des Erlöses soll an die Philanthropie-Stiftung Connerys gehen - eine "Tat, von der wir wissen, die unseren Vater sehr erfreut hätte", erklärte Jason zudem.