Rosins Restaurants: Wie Frank Rosin das Lebenswerk seiner Mutter retten will

Die 15. Staffel von "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" steht in den Startlöchern. In der ersten Folge wartet eine besondere Aufgabe auf TV-Koch Frank Rosin.

Am 2. Juni startet die 15. Staffel von "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!". In der ersten Episode soll Frank Rosin (55) dem "Glückauf-Grill" in Dorsten neues Leben einhauchen. Zu dem Imbiss in seiner Heimatstadt pflegt der Fernsehkoch eine besondere Beziehung: Er gehörte 40 Jahre lang seiner Mutter.