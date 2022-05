Wie sieht die gemeinsame Zukunft von Deutschland und China aus?

China ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner für Deutschland. Doch Menschenrechtsfragen und die chinesische Haltung zum russischen Angriffskrieg haben die Beziehungen stark beschädigt. Wie soll Deutschland in Zukunft mit China zusammenarbeiten? Die ZDF-Doku "Wir Deutschen und China" beleuchtet die Hintergründe.

Der Krieg in der Ukraine erschüttert nicht nur Europa. Er wirft auch weitreichende weltpolitische Fragen auf, wie auch die neue ZDF-Doku "Wir Deutschen und die Chinesen" aufzeigt. Die Filmemacher Annette von der Heyde und Stefan Brauburger arbeiten in dem Beitrag anschaulich die historischen Hintergründe der noch nie einfachen Beziehungen zu der wirtschaftlichen und militärischen Großmacht in Asien heraus. Aktuell drängen sich immer mehr Fragen auf, wie sich Deutschland und die EU zur chinesischen Führung unter Staatschef Xi Jinping verhalten soll. China arbeitet weiterhin eng mit dem Aggressor Russland zusammen, der von vielen westlichen Ländern mit Sanktionen belegt und für seinen Angriffskrieg isoliert wird.