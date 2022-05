Die Luft zum Atmen: Kritik zum Film im ZDF

Miriam Maertens hat über ihr Leben mit Mukoviszidose eine bewegende Autobiografie geschrieben, die später verfilmt wurde. Nach der TV-Premiere bei ARTE zeigt nun auch das ZDF den Film. Miriam Maertens hat in ihrem Biopic ebenfalls eine Rolle übernommen: Sie spielt nicht sich selbst, sondern eine Lungenärztin.

Jahrelang führte Miriam Maertens ein Doppelleben. Dass sie an der lebensbedrohlichen Krankheit Mukoviszidose leidet, wusste nur ihr engstes Umfeld, obwohl ihr Leben von einem Inhalationsgerät abhing. Die Schauspielerin zählte zu den rund 8.000 Menschen in Deutschland, die mit Mukoviszidose leben müssen – für viele ein Todesurteil auf Zeit, das Mut und Energie erfordert. Mit Mukoviszidose kommt man als Kind auf die Welt. Dabei handelt es sich um eine vererbbare Stoffwechselerkrankung, die Lunge und weitere Organe schädigt und nicht heilbar ist. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Neugeborenen mit der Krankheit bei 55 Jahren, ein allerdings rein statistischer Wert. 1970, als Maertens geboren wurde, prognostizierten die Ärzte ihren Eltern, ihr Kind werde kaum länger als fünf Jahre lang leben. Der Spielfilm "Die Luft zum Atmen", der im April schon bei ARTE als Vorpremiere zu sehen war, erzählt ihre Geschichte.

Das Leben der Theaterschauspielerin Miriam Maertens rettete eine Lungentransplantation im Alter von 42 Jahren. Die Angst vor der Operation, der starke Wille, auch mit Mukoviszidose zu leben, verdeutlicht die starke Darstellerin Eva Meckbach, selbst lange Jahre Theaterschauspielerin (Schaubühne Berlin) wie Miriam Maertens. Meckbach, die sich wochenlang über den Umgang mit der Krankheit am Hamburger Universitätskrankenhaus unterrichten ließ, gelingt es unter der Regie von Jophi Ries, die lange Jahre währende Balance zwischen Lebensbejahung und Angst vor dem Niedergang zu zeigen.

Der autobiografische Spielfilm "Die Luft zum Atmen" setzt mit dem Aufruf zur letztlich notwendigen, rettenden OP mitten in einer Theateraufführung ein. Immer wieder blendet der Film auf die Szenen vor und während der OP zurück. Etwas zu oft, so will es scheinen. Überzeugend dagegen der Werdegang Miriams – vom teils störrischen Kind zur Frau und glücklichen Mutter. Eine erste große Liebe mit dem Vater ihres Kindes wird enttäuscht. Von der Familie geschützt, wird sie später von dieser doch zur lebensrettenden OP gedrängt.