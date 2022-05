Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin: ARD-Doku zeigt ihr Leben in sechs Phasen

Sie ist eine Instanz der britischen Gesellschaft und eine Ikone auf der Bühne der Weltpolitik: Seit nunmehr 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. auf dem britischen Thron. Damit übertrifft sie sogar Queen Victoria (1819-1901), die mehr als 63 Jahre regierte. Kein Wunder also, dass das Platin-Jubiläum ihrer Krönung Anfang Juni ausgiebig gefeiert wird: Neben zahlreichen Veranstaltungen in der Hauptstadt London bekommt die britische Bevölkerung sogar einen zusätzlichen Feiertag spendiert. In Deutschland blickt unter anderem die ARD in einer umfangreichen Dokumentation auf die wichtigsten Stationen aus 70 Jahren Regentschaft von Queen Elizabeth II. zurück: "Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin" heißt die sechsteilige Serie von Claire Walding, die bereits ab Donnerstag, 26. Mai, in der ARD Mediathek zum Abruf bereitsteht. Das Erste zeigt nun alle Episoden an einem Stück.

Modernes Shakespeare-Drama

In den folgenden Jahrzehnten müssen die Windsors einige Skandale ertragen: Die scheinbare Märchenhochzeit von Prinz Charles und Diana mündet in einen Rosenkrieg, bis der tödliche Unfall Dianas das Land in eine tiefe Krise stürzt. In den späten 2010-ern halten Brexit, Megxit und der Skandal um Prinz Andrew die Fans der Royals und natürlich die Medien weltweit in Atem. All diese Meilensteine werden in dem 120-minütigen Film rekapituliert. Am Ende steht schließlich der Tod von Prinz Philip 2021 und die Frage nach der Zukunft des Commonwealth ohne die derzeitige Queen.