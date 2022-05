Detlef goes Schlager: VOX begleitet Detlef Steves auf dem Weg zum Party-Sänger

Er ist einer der bekanntesten Gesichter des Senders: Seit 2009 steht Detlef Steves für verschiedene VOX-Formate vor der Kamera. Ob als Gartenprofi in der Doku-Serie "Ab ins Beet! Die Garten Soap" (derzeit sonntags, 19.10 Uhr) oder als Produkttester zusammen mit seiner Frau Nicole in "Hot oder Schrott – Die Allestester" (sonntags, 20.15 Uhr). Im vergangenen Jahr suchte der inzwischen 53-Jährige schließlich eine neue Herausforderung: Er wollte Partyschlager-Sänger werden. Sein Weg von einem gelegentlichen Unter-der-Dusche-Sänger zu einem Profi wird in der VOX-Doku "Detlef goes Schlager" nun begleitet.